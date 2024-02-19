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Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник

Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:00  •  7898 просмотра

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Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник

Бывшая заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха, против которой открыто уголовное дело, планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Ранее из собственных источников УНН стало известно, что причиной увольнения Натальи Рудухи стало уголовное производство, открытое правоохранителями в отношении нее. Оно связано с решениями Рудухи, которые она принимала на должности в отношении одного из банков, которые сейчас проходят процедуру ликвидации, в частности, из-за безосновательного включения в очередь выплат кредиторам крупной суммы средств, не подтвержденной надлежащими документами.

"Та, о ком мы говорим (Рудуха - ред.), сейчас активно готовится к переезду за границу. Можно сказать, что она уже сидит на чемоданах. Там вопрос в получении нескольких документов и все - ищи ветра в поле", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Рудуха боится, что к ней придут правоохранители с обысками и она не успеет покинуть страну до того, как ей вручат уведомление о подозрении.

Напомним

Увольнение Рудухи произошло 14 февраля. По информации УНН, Рудуху уволили с должности или же попросили уйти из-за непрофессиональных решений на должности и токсичности ее персоны. Сама Рудуха в комментарии УНН подтвердила свое увольнение, уточнив, что ушла по собственному желанию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Ексзаступниця директора-розпорядника ФГВФО Рудуха планує виїхати за кордон, щоб уникнути покарання - джерело
Ex-Deputy Managing Director of the Deposit Guarantee Fund Rudukha plans to go abroad to avoid punishment - source
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