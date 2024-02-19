Ексзаступницю директора-розпорядника ФГВФО Рудуху звільнили через кримінальну справу, відкриту щодо неї - джерело
Київ • УНН
Колишнього заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталію Рудуху було звільнено у зв'язку з кримінальним розслідуванням, відкритим проти неї.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо колишньої заступниці директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталії Рудухи. Саме це стало причиною її звільнення 14 лютого з посади. Про це УНН стало відомо із власних джерел.
"Рудуху звільнили через кримінальну справу", - повідомив УНН співрозмовник, знайомий із ситуацією.
Водночас він уточнив, що кримінальне провадження повʼязанне із рішеннями Рудухи, які вона ухвалювала на посаді щодо одного із банків, які наразі проходять процедуру ліквідації, зокрема, через безпідставне включення в чергу виплат кредиторам великої суми коштів, не підтвердженої належними документами.
Нагадаємо
Звільнення Рудухи відбулося 14 лютого. За інформацією УНН Рудуху звільнили з посади або ж попросили піти через не професійні рішення на посаді та токсичність її персони. Сама Рудуха в коментарі УНН підтвердила своє звільнення, уточнивши, що пішла за власним бажанням.