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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 10:48  •  47761 просмотра

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Бывший заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха была уволена в связи с уголовным расследованием, открытым против нее.

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении бывшей заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Натальи Рудухи. Именно это стало причиной ее увольнения 14 февраля с должности. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

"Рудуху уволили из-за уголовного дела", - сообщил УНН собеседник, знакомый с ситуацией.

В то же время он уточнил, что уголовное производство связано с решениями Рудухи, которые она принимала на должности в отношении одного из банков, которые сейчас проходят процедуру ликвидации, в частности, из-за безосновательного включения в очередь выплат кредиторам крупной суммы средств, не подтвержденной надлежащими документами.

Напомним

Увольнение Рудухи состоялось 14 февраля. По информации УНН Рудуху уволили с должности или же попросили уйти из-за непрофессиональных решений на должности и токсичности ее персоны. Сама Рудуха в комментарии УНН подтвердила свое увольнение, уточнив, что ушла по собственному желанию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Ексзаступницю директора-розпорядника ФГВФО Рудуху звільнили через кримінальну справу, відкриту щодо неї - джерело
Ex-Deputy Managing Director of the Deposit Guarantee Fund Rudukha dismissed due to criminal case opened against her - source
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