Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении бывшей заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Натальи Рудухи. Именно это стало причиной ее увольнения 14 февраля с должности. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

"Рудуху уволили из-за уголовного дела", - сообщил УНН собеседник, знакомый с ситуацией.

В то же время он уточнил, что уголовное производство связано с решениями Рудухи, которые она принимала на должности в отношении одного из банков, которые сейчас проходят процедуру ликвидации, в частности, из-за безосновательного включения в очередь выплат кредиторам крупной суммы средств, не подтвержденной надлежащими документами.

Напомним

Увольнение Рудухи состоялось 14 февраля. По информации УНН Рудуху уволили с должности или же попросили уйти из-за непрофессиональных решений на должности и токсичности ее персоны. Сама Рудуха в комментарии УНН подтвердила свое увольнение, уточнив, что ушла по собственному желанию.