Експорт АПК України майже повністю “на плечах” великого бізнесу - експерт

Нині на його плечах - 94% експорту України. Вони забезпечують країну валютною виручкою і позиціонують її на міжнародних ринках - не як об’єкт, а як суб’єкт, причому достатньо конкурентоздатний, пояснює експерт.

Попри такий тягар крупний агробізнес не користується прихильністю як всередині країни, так і за її межами. Третьякова вказує, що ненависть до них зашкалює, але слід розуміти її природу.

Окрім міжнародної конкуренції, є одвічне протистояння дрібного та великого бізнесу, яке варто розглядати через призму конкурентоздатності, каже експерт.

“Якщо малий і середній бізнес конкурентоздатного продукту не виробляє, а робить щось тільки для себе - це не бізнес. Їх наявність забезпечує соціальний спокій у державі, але ж економіку країни формує великий бізнес, який у нашій країні чомусь прийнято ненавидіти”, - зазначила вона.

Тим не менш, саме він і надалі буде локомотивом виведення українських товарів на зовнішні ринки.

“Виведення товарів і країни в цілому, я вважаю, буде за рахунок саме крупного бізнесу АПК. І якщо ми хочемо пришвидшувати економічне зростання, потрібно дуже прагматично розвивати крупний бізнес, не забуваючи про маленький.

Поки крупний бізнес буде виводити економіку країни вперед, маленький треба підтримувати не з точки зору економічного прогресу, а з точки зору збільшення доходів домогосподарств, адаптації людей до підприємницької діяльності. Адже підприємницька діяльність завжди пов'язана із ризиками. І ризикувати великому бізнесу вважається більш прийнятним, бо більші прибутки - це більший ризик”, - зауважила експерт.

Вона також зауважила, що великий бізнес формує так звані Employee Benefits – соціальну програму підтримки або “соцпакет”, включаючи медичне страхування, пенсійні накопичення і забезпечення житлом людей, переїзд, спортивні програми, тощо.

Нагадаємо, Україна піднялася у рейтингу світових експортерів курятини на 6-місце, обігнавши Росію та Канаду.

Раніше УНН повідомляв, що цього року найбільший виробник та експортер курятини “Миронівський хлібопродукт” (МХП) запустив другу чергу виробництва на Вінницькій птахофабриці. Тепер птахокомплекс претендує на статус найбільшого в світі.

У МХП зазначають, що у планах компанії – наблизитися до світових гігантів Brasil Foods та Tyson.