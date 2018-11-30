Экспорт АПК Украины почти полностью "на плечах" большого бизнеса - эксперт

Сейчас на его плечах - 94% экспорта Украины. Они обеспечивают страну валютной выручкой и позиционируют ее на международных рынках - не как объект, а как субъект, причем достаточно конкурентоспособный, объясняет эксперт.

Несмотря на такой груз, крупный агробизнес не пользуется благосклонностью как внутри страны, так и за ее пределами. Третьякова указывает, что ненависть к ним зашкаливает, но следует понимать ее природу.

Кроме международной конкуренции, есть извечное противостояние мелкого и крупного бизнеса, которое следует рассматривать через призму конкурентоспособности, говорит эксперт.

"Если малый и средний бизнес конкурентоспособного продукта не производит, а делает что-то только для себя - это не бизнес. Их наличие обеспечивает социальное спокойствие в государстве, но экономику страны формирует крупный бизнес, который в нашей стране почему-то принято ненавидеть", - отметила она.

Тем не менее, именно он и дальше будет локомотивом вывода украинских товаров на внешние рынки.

"Вывод товаров и страны в целом, я считаю, будет за счет именно крупного бизнеса АПК. И если мы хотим ускорить экономический рост, нужно очень прагматично развивать крупный бизнес, не забывая о маленьком.

Пока крупный бизнес будет выводить экономику страны вперед, маленький надо поддерживать не с точки зрения экономического прогресса, а с точки зрения увеличения доходов домохозяйств, адаптации людей к предпринимательской деятельности. Ведь предпринимательская деятельность всегда связана с рисками. И рисковать крупному бизнесу считается более приемлемым, потому что большие доходы - это больший риск", - отметила эксперт.

Она также отметила, что крупный бизнес формирует так называемые Employee Benefits - социальную программу поддержки или "соцпакет", включая медицинское страхование, пенсионные накопления и обеспечение жильем людей, переезд, спортивные программы и тому подобное.

Напомним, Украина поднялась в рейтинге мировых экспортеров курятины на 6-е место, обогнав Россию и Канаду.

Ранее УНН сообщал, что в этом году крупнейший производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" (МХП) запустил вторую очередь производства на Винницкой птицефабрике. Теперь птицекомплекс претендует на статус крупнейшего в мире.

В МХП отмечают, что в планах компании - приблизиться к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson.