Україна обігнала Росію і Канаду в світовому рейтингу експорту курятини

З початку року Україна експортувала 300 тис. тонн курятини. Річне зростання експорту м'яса птиці України становило 14,5%.

Перше місце в рейтингу займає Бразилія. З початку року країна поставила на експорт 3,6 млн тонн курятини. Замикає десятку лідерів Канада, яка поставила за кордон 125 тис. тонн м'яса птиці.

Прогнозується, що в 2019 році показники експорту курятини будуть рости. Їх збільшать великі гравці світового ринку, пишуть аналітики.

"У наступному році експорт курятини зросте на 4%, до рекордних 11,6 млн тонн. Найбільший прибуток від експорту отримають провідні експортери - Бразилія і США. Прибуток ЄС, Таїланду і України також буде значним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найбільший виробник і експортер курятини в Україні - компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) в цьому році запустила другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці. Тепер цей птахокомплекс претендує на статус найбільшого в світі.

Як раніше заявляв керівник МХП Юрій Косюк, в найближчих планах компанії - наблизитися до світових гігантів Brasil Foods і Tyson.

Раніше УНН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Fitch позитивно оцінило покупку МХП словенської компанії Perutnina Ptuj.

"Покупка Perutnina Ptuj вписується в стратегію МХП, спрямовану на розширення своєї присутності за межами України, особливо в Європейському Союзі, і збільшення обороту від продуктів з доданою вартістю. Обидві компанії є вертикально інтегрованими, від виробництва кормів до вирощування та переробки м'яса птиці", - вказують аналітики Fitch.