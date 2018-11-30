Украина обогнала Россию и Канаду в мировом рейтинге экспорта курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина значительно улучшила свои позиции в мировом рейтинге экспорта курятины, поднявшись на 6-е место. Об этом свидетельствует аналитический доклад министерства сельского хозяйства США, передает УНН.
С начала года Украина экспортировала 300 тыс. тонн курятины. Годовой рост экспорта мяса птицы Украиной составил 14,5%.
Первое место в рейтинге занимает Бразилия. С начала года страна поставила на экспорт 3,6 млн тонн курятины. Замыкает десятку лидеров Канада, которая поставила за границу 125 тыс. тонн мяса птицы.
Прогнозируется, что в 2019 году показатели экспорта курятины будут расти. Их увеличат крупные игроки мирового рынка, пишут аналитики.
“В следующем году экспорт курятины вырастет на 4%, до рекордных 11,6 млн тонн. Наибольшую прибыль от экспорта получат ведущие экспортеры — Бразилия и США. Прибыль ЕС, Таиланда и Украины также будет значительной”, — говорится в сообщении.
Напомним, крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине — компания “Мироновский хлебопродукт” (МХП) в этом году запустила вторую линию производства на Винницкой птицефабрике. Теперь этот птицекомплекс претендует на статус крупнейшего в мире.
Как ранее заявлял руководитель МХП Юрий Косюк, в ближайших планах компании — приблизиться к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson.
Ранее УНН сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch позитивно оценило покупку МХП словенской компании Perutnina Ptuj.
“Покупка Perutnina Ptuj вписывается в стратегию МХП, направленную на расширение своего присутствия за пределами Украины, особенно в Европейском Союзе, и увеличение оборота от продуктов с добавленной стоимостью. Обе компании являются вертикально интегрированными, от производства кормов до выращивания и переработки мяса птицы”, — указывают аналитики Fitch.