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Експерти радять обирати житло комфорт-класу

Експерти радять обирати житло комфорт-класу

Київ • УНН

 • 4923 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Експерти в сфері нерухомості радять обирати житло комфорт-класу, яке має ряд переваг в порівнянні з економ - класом, повідомляє УНН з посиланням на Domik.ua.

Перші житлові комплекси комфорт-класу з'явилися на українському ринку всього кілька років тому, але вже сьогодні їх частка становить понад 40%.

За словами експертів, житло комфорт-класу поєднує в собі всі переваги бізнес-класу, але його ціна набагато доступніша для рядового покупця. Тут є все, необхідне для комфортного життя - якісні архітектурні та планувальні рішення, розвинена внутрішня соціальна інфраструктура і прибудинкова територія під охороною, хороша транспортна доступність. Переважно це будинки, зведені з застосування сучасних екологічно чистих матеріалів, з якісною тепло- і звукоізоляцією, швидкими ліфтами і шумоізолюючими вікнами.

Житло комфорт-класу - це не типові тиражовані будинку, це завжди якісна і сучасна архітектура зі своїм оригінальним стилем, яка вигідно вирізняється на тлі міської забудови і сама по собі є рекламою комплексу.

Як правило, комплекси економ-класу не можуть похвалитися розвиненою внутрішньою інфраструктурою. Для комфорт-класу обов'язковим є наявність достатньої кількості дитячих і спортивних майданчиків, дитячого садка або навіть школи, сфери послуг, магазинів або торгового центру, якісного і красивого благоустрою.

У житлових комплексах комфорт - класу особлива увага приділяється безпеці: як правило, територія таких комплексів огороджена і знаходиться під охороною, по периметру проводиться відеоспостереження, тому можна бути впевненим у своїй безпеці.

Нагадаємо, в Броварах європейська будівельна компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України в скандинавському стилі. ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Згідно з проектом ЖК, на території комплексу буде 100 семиповерхових житлових будинків (розрахованих на 10 тисяч квартир), а також власна масштабна інфраструктура: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби і так далі.

При цьому, весь комплекс перебуватиме під цілодобовою посиленою охороною.

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