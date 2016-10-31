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15 марта, 19:03 • 115965 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169050 просмотра

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Эксперты советуют выбирать жилье комфорт-класса

Эксперты советуют выбирать жилье комфорт-класса

Киев • УНН

 • 4923 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Эксперты в сфере недвижимости советуют выбирать жилье комфорт-класса, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с эконом-классом, сообщает УНН со ссылкой на Domik.ua.

Первые жилые комплексы комфорт-класса появились на украинском рынке всего несколько лет назад, но уже сегодня их доля составляет более 40%.

По словам экспертов, жилье комфорт-класса сочетает в себе все преимущества бизнес-класса, но его цена гораздо доступнее для рядового покупателя. Здесь есть все, необходимое для комфортной жизни - качественные архитектурные и планировочные решения, развитая внутренняя социальная инфраструктура и придомовая охраняемая территория, хорошая транспортная доступность. Преимущественно это дома, построенные с применением современных экологически чистых материалов, с качественной тепло- и звукоизоляцией, быстрыми лифтами и шумоизолирующими окнами.

Жилье комфорт-класса - это не типичные тиражируемые дома, это всегда качественная и современная архитектура со своим оригинальным стилем, которая выгодно выделяется на фоне городской застройки и сама по себе является рекламой комплекса.

Как правило, комплексы эконом-класса не могут похвастаться развитой внутренней инфраструктурой. Для комфорт-класса обязательно наличие достаточного количества детских и спортивных площадок, детского сада или даже школы, сферы услуг, магазинов или торгового центра, качественного и красивого благоустройства.

В жилых комплексах комфорт-класса особое внимание уделяется безопасности: как правило, территория таких комплексов огорожена и находится под охраной, по периметру проводится видеонаблюдение, поэтому можно быть уверенным в своей безопасности.

Напомним, в Броварах европейская строительная компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины в скандинавском стиле. ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 семиэтажных жилых домов (рассчитанных на 10 000 квартир), а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы и так далее.

При этом, весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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