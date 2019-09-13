Експерти обговорили боротьбу Зеленського з монополією Коломойського

Авіаційний експерт В'ячеслав Коновалов нагадав, що Коломойський, серед іншого, є власником авіакомпанії МАУ. Вона ж, за різними оцінками, чи то монополія, то чи олігополія на авіаційному ринку.

"Відсотків 60-70% ринку контролюють саме вони. Монополія це або олігополія? Швидше за все - олігополія", - зазначив він.

Незважаючи на заяви Зеленського, МАУ і далі буде належати левова частка авіаринку, прогнозує Коновалов.

"Яка боротьба? Яким чином вона буде відбуватися? Запропонуйте альтернативу - того, хто буде замість них. Особисто я розцінюю всі ці заяви про початок боротьби як піар і не більше", - заявив він.

Думку експерта розділяє юрист Ростислав Кравець. Він нагадує, що дотримання українським бізнесом антимонопольного законодавства контролює АМКУ. Але по факту робота органу зводиться до безпідставних звинувачень великого бізнесу у зловживанні монопольним становищем.

"АМКУ неодноразово афішував розслідування на цю тему. Що по факту? Нічого. Я не вірю, що цього разу буде по-іншому. Діяльність АМКУ - це пил в очі, нічого позитивного від роботи цього органу я не бачу", - підкреслив Кравець.

УНН раніше нагадував, що АМКУ програв у судах низку гучних справ, зокрема: "АМКУ проти Санофі", "АМКУ проти Коломойського", "АМКУ проти супермаркетів".

Також ЗМІ повідомляли, що МАУ буде просити у держави грошової допомоги. За словами голови Наглядової ради МАУ Арона Майберга, через обліт РФ за 2014-2019 роки авіакомпанія втратила близько 216 млн дол. Тепер же у МАУ хочуть, щоб збиток від обльотів їм компенсувала держава, і вони впевнені, що влада включить це в бюджет країни на 2020 рік.