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Эксперты обсудили борьбу Зеленского с монополией Коломойского

Эксперты обсудили борьбу Зеленского с монополией Коломойского

Киев  •  УНН

 • 12123 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Анонсированная Президентом Украины Владимиром Зеленским борьба с монополистами должна будет коснуться и бизнеса Игоря Коломойского. Однако эксперты уверены, что такая борьба не принесет плоды, сообщает УНН.

Авиационный эксперт Вячеслав Коновалов напомнил, что Коломойский, среди прочего, является собственником авиакомпании МАУ. Она же, по разным оценкам, то ли монополия, то ли олигополия на авиационном рынке.

"Процентов 60-70% рынка контролируют именно они. Монополия это или олигополия? Скорее всего — олигополия", - отметил он.

Несмотря на заявления Зеленского, МАУ и далее будет принадлежать львиная доля авиарынка, прогнозирует Коновалов.

"Какая борьба? Каким образом она будет происходить? Предложите альтернативу — того, кто будет вместо них. Лично я расцениваю все эти заявления о начале борьбы как пиар и не более", - заявил он.

Мнение эксперта разделяет юрист Ростислав Кравец. Он напоминает, что соблюдение украинским бизнесом антимонопольного законодательства контролирует АМКУ. Но по факту работа органа сводится к беспочвенным обвинениям большого бизнеса в злоупотреблении монопольным положением.

"АМКУ не единожды афишировал расследования на эту тему. Что по факту? Ничего. Я не верю, что в этот раз будет по-другому. Деятельность АМКУ — это пыль в глаза, ничего позитивного от работы этого органа я не вижу", - подчеркнул Кравец.

УНН ранее напоминал, что АМКУ проиграл в судах ряд громких дел, в частности: "АМКУ против Санофи", "АМКУ против Коломойского", "АМКУ против супермаркетов".

Также СМИ сообщали, что МАУ будет просить у государства денежной помощи. По словам председателя Наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, из-за облета РФ за 2014-2019 годы авиакомпания потеряла порядка 216 млн долл. Теперь же в МАУ хотят, чтобы ущерб от облетов им компенсировало государство, и они уверены, что власть включит это в бюджет страны на 2020 год.

Украинские Национальные Новости

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