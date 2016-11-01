Експерти назвали середню вартість житла у столиці у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва у жовтні 2016 року склала 23143 грн/кв.м.(±1,4%). Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний матеріал профільного сайту Столична нерухомість.
Порівняно з вереснем середня вартість зменшилася на 0,5%. За рік середня вартість одного квадратного метра квартир у новобудовах Києва збільшилася на 1,2%. Порівняно з вереснем зміна цін за класами первинної нерухомості склала: економ-клас – зниження на 0,6% до 16 511 грн/кв.м; комфорт-клас – ріст на 3,4% до 21 666 грн/кв.м; бізнес-клас – зниження на 0,4% до 27 751 грн/кв.м; преміум-клас – ріст на 0,1% до 44 060 грн/кв.м.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні, і іншого бути не може.
“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд" — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.