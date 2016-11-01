Эксперты назвали среднюю стоимость жилья в столице в октябре

По сравнению с сентябрем средняя стоимость уменьшилась на 0,5%. За год средняя стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках Киева увеличилась на 1,2%. По сравнению с сентябрем изменение цен по классам первичной недвижимости составила: эконом-класс - снижение на 0,6% до 16511 грн / кв.м; комфорт-класс - рост на 3,4% до 21666 грн / кв.м; бизнес-класс - снижение на 0,4% до 27751 грн / кв.м; премиум-класс - рост на 0,1% до 44060 грн / кв.м.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК" Киевгорстрой ", который имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60% ", - отметил И.Кушнир.