Експерт: "соросята" атакують главу МОЗ Степанова, так як він не з їх "орбіти"

"Чи звертали ви увагу, що так звані активісти, яких фінансує Захід, їх ще називають соросята, завжди приділяють особливу увагу діяльності Міністерства охорони здоров'я. І якщо міністр не з їх "орбіти", то всі ресурси активно атакують як будь-яку ініціативу, так міністерство в цілому і особисто міністра. Не став винятком і новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов", - йдеться в повідомленні.

Вадим Карасьов нагадав, що спочатку Максима Степанова критикували за "недостатньо жорсткий карантин", потім за закупівлю захисних костюмів за завищеною вартістю.

"За підсумком, правда, з'ясувалося, що мова йшла про абсолютно різних видах захисних костюмів з різним ступенем захисту. Їх ціна в світі взагалі коливається від 30 гривень до 50 тисяч гривень, в залежності від ступеня захисту і призначення ", - зазначив експерт.

Зараз же, за словами Вадима Карасьова, главу МОЗ критикують за "затяжний карантин", перегляд медичної реформи, за надто тривалий аудит медичної системи.

"Це при тому, що західні аудитори свого часу говорили, що їм, тільки для того, щоб прорахувати "вартість медицини" в країні і провести глибинний аудит, необхідно 6-9 місяців. Але ми поки живемо за правилами "хто голосніше крикне", той і молодець", - вважає експерт.

При цьому він не виключає, що якщо буде новий спалах коронавірусу в країні, то Кабмін в цілому і МОЗ зокрема почнуть звинувачувати в тому, що карантин був скасований занадто рано.

"Це при всьому при тому, що ніяких "перемог" поки так звані прозахідні активісти були на кермі української медицини не було. За цілих три роки дива не сталося, систему не реформувати, сотень лікарень не побудували, всіх пацієнтів не вилікували, а лікарям зарплати не підняли. Прості українці не відчули ніяких поліпшень за три роки їх управління медициною, про це свідчать усі соцопитування", - додав експерт.