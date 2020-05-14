Експерт: "соросята" атакують главу МОЗ Степанова, так як він не з їх "орбіти"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 159669 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 113299 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 104894 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 112784 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 132930 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 140980 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 225306 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216649 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187019 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176540 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52391 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 16343 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 14197 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 12025 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 21570 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 159680 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 162429 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 282714 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 306024 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52509 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 35884 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50471 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52170 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127506 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Експерт: "соросята" атакують главу МОЗ Степанова, так як він не з їх "орбіти"

Київ • УНН

 • 13764 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Так звані "соросята" активно атакують будь-яку ініціативу Міністерства охорони здоров'я і особисто міністра Максима Степанова, оскільки він не з їх "орбіти". Таку думку висловив експерт Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Експерт: "соросята" атакують главу МОЗ Степанова, так як він не з їх "орбіти"

"Чи звертали ви увагу, що так звані активісти, яких фінансує Захід, їх ще називають соросята, завжди приділяють особливу увагу діяльності Міністерства охорони здоров'я. І якщо міністр не з їх "орбіти", то всі ресурси активно атакують як будь-яку ініціативу, так міністерство в цілому і особисто міністра. Не став винятком і новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов", - йдеться в повідомленні.

Вадим Карасьов нагадав, що спочатку Максима Степанова критикували за "недостатньо жорсткий карантин", потім за закупівлю захисних костюмів за завищеною вартістю.

"За підсумком, правда, з'ясувалося, що мова йшла про абсолютно різних видах захисних костюмів з різним ступенем захисту. Їх ціна в світі взагалі коливається від 30 гривень до 50 тисяч гривень, в залежності від ступеня захисту і призначення ", - зазначив експерт.

Зараз же, за словами Вадима Карасьова, главу МОЗ критикують за "затяжний карантин", перегляд медичної реформи, за надто тривалий аудит медичної системи.

"Це при тому, що західні аудитори свого часу говорили, що їм, тільки для того, щоб прорахувати "вартість медицини" в країні і провести глибинний аудит, необхідно 6-9 місяців. Але ми поки живемо за правилами "хто голосніше крикне", той і молодець", - вважає експерт.

При цьому він не виключає, що якщо буде новий спалах коронавірусу в країні, то Кабмін в цілому і МОЗ зокрема почнуть звинувачувати в тому, що карантин був скасований занадто рано.

"Це при всьому при тому, що ніяких "перемог" поки так звані прозахідні активісти були на кермі української медицини не було. За цілих три роки дива не сталося, систему не реформувати, сотень лікарень не побудували, всіх пацієнтів не вилікували, а лікарям зарплати не підняли. Прості українці не відчули ніяких поліпшень за три роки їх управління медициною, про це свідчать усі соцопитування", - додав експерт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,606.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63