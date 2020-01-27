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Експерт розвіяв міфи про "спиртову реформу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Через пів року - з 1 липня 2020 року - буде введено у дію президентський закон про демонополізацію спиртової галузі і продаж активів ДП "Укрспирт". Документ викликав бурхливі дискусії серед фахівців галузі, як тільки його текст було розміщено на сайті ВР. Переважна більшість експертів критикувала проект ЗУ за його недосконалість та передчасність. Дехто заспокоював, аргументуючи тим, що знищення державної монополії на спирт сприятиме конкуренції на алкогольному ринку та зниженню цін на спиртові напої. Цей та інші міфи “спиртової реформи” у коментарі УНН розвіяв економічний експерт Олег Пендзин.

Експерт розвіяв міфи про "спиртову реформу"

Він переконаний, що демонополізація спиртової галузі не призведе до зменшення вартості горілки та лікеро-горілчаних виробів.

"У нас діють мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію, тому навряд чи ми в даній ситуації побачимо якесь здешевлення. Попри той факт, що трансферна ціна (ціна, застосовувана при обміні товарами в межах транснаціональних корпорацій, спільних підприємств - ред.) на спирт буде не висока", - каже він.

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Під час демонополізації галузі виграють ті, хто побудують нові спиртзаводи, продовжив Пендзин. І з ними не зможуть конкурувати інвестори старих підприємств "Укрспирту", переконаний експерт.

"Собівартість спирту, виробленого на новітньому обладнанні, буде значно нижчою, аніж собівартість продукту, виготовленого на застарілих заводах. У будівництві нових заводів зацікавлені власники діючих лікеро-горілчаних підприємств, великих фармкомпаній.

Також, я очікую, що загальний обсяг виробництва спирту зменшиться. А друге, напевно, ми будемо мати достатньо специфічну локальну монополію на цьому ринку, бо обсяг виробництва спирту, він у дійсності буде серйозно залежати від його фактичної собівартості", - додав він.

Експерт вважає, що владі навряд чи вдасться продати активи "Укрспирт" за очікувані 3,5 млрд грн (раніше планувалося вторгувати 5-7 млрд грн, та згодом очікувана сума була знижена вдвічі - ред.).

"Ці заводи є збитковими, вони мають застаріле обладнання, і можуть бути цікавими інвесторам тільки з точки зору їх географічного розміщення. З точки зору бізнесу у купівлі українських спиртзаводів навряд чи будуть зацікавлені", - резюмував Пендзин.

Як писав УНН, серед найнадійніших вітчизняних виробників якісної горілки сьогодні називають такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

Також нагадаємо, у "Слузі народу" раніше заявили про хибність рішення Зеленського продавати "Укрспирт". 

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