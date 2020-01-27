Експерт розвіяв міфи про "спиртову реформу"

КИЇВ. 27 січня. УНН. Через пів року - з 1 липня 2020 року - буде введено у дію президентський закон про демонополізацію спиртової галузі і продаж активів ДП "Укрспирт". Документ викликав бурхливі дискусії серед фахівців галузі, як тільки його текст було розміщено на сайті ВР. Переважна більшість експертів критикувала проект ЗУ за його недосконалість та передчасність. Дехто заспокоював, аргументуючи тим, що знищення державної монополії на спирт сприятиме конкуренції на алкогольному ринку та зниженню цін на спиртові напої. Цей та інші міфи “спиртової реформи” у коментарі УНН розвіяв економічний експерт Олег Пендзин.