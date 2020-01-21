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У Союзі споживачів розповіли, на якість яких продуктів ніколи не скаржаться українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Скарги на якість тих чи інших продуктів харчування, які продаються у вітчизняних магазинах, в Союз споживачів України надходять регулярно. При цьому, на якість алкоголю, купену в легальних точках продажу, скарги не надходять. Про це в коментарі УНН розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несмєянов.

У Союзі споживачів розповіли, на якість яких продуктів ніколи не скаржаться українці

“У скаргах, які ми отримуємо і з якими працюємо дуже часто простежується фактор сезонності. Наприклад, якщо це період новорічних свят, то українці досить часто скаржаться на неякісну ікру. Перед Великоднем — дуже часто скаржаться на мариновані шашлики, м’ясо, вірніше його низьку якість.

До речі, на такий вид продукції, в тому числі, і ковбаси для смаження на грилі, скаржаться, як правило, протягом усього весняно-літнього періоду.

Ще скарги українців можна умовно розділити і за соціальною ознакою. Наприклад, люди похилого віку, а це в першу чергу пенсіонери, часто скаржиться на низьку якість різних круп”, — розповів він.

В цілому, виділити один товар або групу товарів, який найчастіше в українських магазинах не відповідає якості досить складно, каже Несмєянов.

Навпаки, є товари, на які отримувати скарги зовсім не доводилося. До них відноситься алкоголь, який реалізується в легальних точках продажу — магазинах і супермаркетах.

“А ось що стосується алкоголю — особисто до мене ніколи не надходили скарги на його якість. Уточню, що мова йде про напої, що продаються в магазинах. Тому на ринку або в крамниці під будинком звичайно ж можна купити його вдвічі дешевше, ніж в магазині, але це явно буде не алкоголь. Ну а якщо ми говоримо саме про магазинної продукції, то зі скаргами на неї я не стикався. Імовірність купити підробку в ліцензованих і добре відомих споживачеві точках сьогодні дорівнює нулю”, — резюмував Несмєянов.

Як повідомляв УНН, до топ-3 ознаками підробленої горілки експерти відносять пластикову тару, відсутність акцизної марки і продаж такої продукції в так званих “наливайки”.

Серед найнадійніших вітчизняних виробників якісної горілки сьогодні називають такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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