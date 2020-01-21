В Союзе потребителей рассказали, на качество каких продуктов никогда не жалуются украинцы

“В жалобах, которые мы получаем и с которыми работаем очень часто прослеживается фактор сезонности. Например, если это период новогодних праздников, то украинцы достаточно часто жалуются на некачественную икру. Перед Пасхой — очень часто жалуются на маринованные шашлыки, мясо, вернее его низкое качество.

Кстати, на такой вид продукции, в том числе, и колбасы для жарки на гриле, жалуются, как правило, на протяжении всего весенне-летнего периода.

Еще жалобы украинцев можно условно разделить и по социальному признаку. Например, люди пожилого возраста, а это в первую очередь пенсионеры, часто жалуется на низкое качество различных круп”, — рассказал он.

В целом, выделить один товар или группу товаров, который чаще всего в украинских магазинах не соответствует качеству достаточно сложно, говорит Несмеянов.

Напротив, есть товары, на которые получать жалобы вовсе не приходилось. К ним относится алкоголь, реализуемый в легальных точках продажи — магазинах и супермаркетах.

“А вот что касается алкоголя — лично ко мне никогда не поступали жалобы на его качество. Уточню, что речь идет о напитках, продаваемых в магазинах. Потому на рынке или в лавке под домом кончено же можно купить его вдвое дешевле, чем в магазине, но это явно будет не алкоголь. Ну а если мы говорим именно о магазинной продукции, то с жалобами на нее я не сталкивался. Вероятность купить подделку в лицензированных и хорошо известных потребителю точках сегодня равна нулю”, — резюмировал Несмеянов.

Как сообщал УНН, к топ-3 признакам поддельной водки эксперты относят пластиковую тару, отсутствие акцизной марки и продажу такой продукции в так называемых “наливайках”.

Среди самых надежных отечественных производителей качественной водки сегодня называют такие ликёроводочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф ”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").