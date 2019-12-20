У "Слузі народу" заявили про хибність рішення Зеленського продавати "Укрспирт"

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні продавати таке стратегічне підприємство, як “Укрспирт”, недоречно, адже з нього можна було б зробити ефективну організацію та "приносити" державі мільярди. Про це у коментарі УНН розповіла нардеп від “Слуги народу” Ірина Верещук.