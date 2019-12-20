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У "Слузі народу" заявили про хибність рішення Зеленського продавати "Укрспирт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні продавати таке стратегічне підприємство, як “Укрспирт”, недоречно, адже з нього можна було б зробити ефективну організацію та "приносити" державі мільярди. Про це у коментарі УНН розповіла нардеп від “Слуги народу” Ірина Верещук.

За її словами, у ДП “Укрспирт”, дійсно, - купа проблем, які не вирішувалися роками.

“Тому, мабуть, і було прийнято це рішення – легше продати, ніж боротися зі схемами. Це “гідра”, яку треба або знищити, або підгодовувати, розраховуючи на зміни. І думаю, що тим керувалися Президент і Прем'єр, які приймали рішення про продаж”, - каже Верещук, і додає, що вона, як державник, проти продажу “Укрспирту”.

“Моя особиста думка – ні (не можна продавати ДП - ред.)! Я, як державник, знаю, що таке “Укрспирт”, і як би можна було з нього реально ефективну організацію, підприємство, яке б для держави могло приносити мільярди. Тому я, на жаль, іншої позиції”, - зазначила нардеп.

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Верещук також прокоментувала знецінення активів “Укрспирту” у три рази. Адже спочатку влада заявляла про наміри продати їх за 5-6 млрд, а тепер ладна розпродати все і за 2 млрд.

“Я думаю, що перша цифра була бажана, але потім, коли детально оцінили, провівши аудит - побачили реальну ціну. Але, з усім тим, справді, коли спочатку заявляється більша, а потім по факту виявляється менша - це завжди такий ризик, що суспільство не буде сприймати і акцептувати - тобто довіряти тому, що робить влада”, - додала нардеп.

Як писав УНН, закон про продаж “Укрспирту” голосували без фінансово-економічного обгрунтування. Його немає й зараз.

А той аудит, що пройшов на підприємстві, - проводили не фахові аудитори, а представники великих горілчаних компаній. Останніх же називають головними бенефіціарами знищення державної монополії на виробництво спирту в Україні.

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