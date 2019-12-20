В "Слуге народа" заявили об ошибочности решения Зеленского продавать "Укрспирт"

По ее словам, в ГП "Укрспирт", действительно, - куча проблем, которые не решались годами.

"Поэтому, наверное, и было принято это решение - легче продать, чем бороться со схемами. Это "гидра", которую надо либо уничтожить, либо подкармливать, рассчитывая на перемены. И думаю, что тем руководствовались Президент и Премьер, которые принимали решение о продаже", - говорит Верещук, и добавляет, что она, как государственник, против продажи "Укрспирта".

"Мое личное мнение - нет (нельзя продавать ГП - ред.)! Я, как государственник, знаю, что такое "Укрспирт", и как бы можно было с него реально эффективную организацию, предприятие, которое для государства могло приносить миллиарды. Поэтому я, к сожалению, другой позиции", - отметила нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блескун втрое обесценил активы "Укрспирта"

Верещук также прокомментировала обесценение активов "Укрспирта" в три раза. Ведь сначала власть заявляла о намерениях продать их за 5-6 млрд, а теперь готова распродать все и за 2 млрд.

"Я думаю, что первая цифра была желательна, но потом, когда подробно оценили, проведя аудит - увидели реальную цену. Но, со всем тем, действительно, когда сначала заявляется больше, а потом по факту оказывается меньше - это всегда такой риск, что общество не будет воспринимать и акцептовать - то есть доверять тому, что делает власть", - добавила нардеп.

Как писал УНН, закон о продаже "Укрспирта" голосовали без финансово-экономического обоснования. Его нет и сейчас.

А тот аудит, прошедший на предприятии, - проводили не профессиональные аудиторы, а представители крупных водочных компаний. Последние же называют главными бенефициарами уничтожения государственной монополии на производство спирта в Украине.