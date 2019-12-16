Офіс Президента не буде фінансово-економічно обґрунтовувати "спиртовий" закон

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Офіс Президента України не буде надавати фінансово-економічні обґрунтування до президентського ЗУ про демонополізацію та продаж активів ДП “Укрспирт”. Про це свідчить інформація, надана ОПУ у відповідь на запит УНН.