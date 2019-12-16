Офіс Президента не буде фінансово-економічно обґрунтовувати "спиртовий" закон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Офіс Президента України не буде надавати фінансово-економічні обґрунтування до президентського ЗУ про демонополізацію та продаж активів ДП “Укрспирт”. Про це свідчить інформація, надана ОПУ у відповідь на запит УНН.
Йдеться, зокрема, про ЗУ №2300, що був підписаний Президентом України 11 грудня.
Нардепи схвалили документ у першому читанні 15 листопада. Попри те, що проект ЗУ не містив висновків чотирьох комітетів ВР - з питань бюджету, з питань регламенту, з питань фінансів, податкової та митної політики, а також аграрного комітету.
Бюджетний комітет надав свій висновок до проекту ЗУ лише 27 листопада. Висновки ще трьох комітетів - й досі відсутні, але незважаючи на це "слуги народу" проголосували документ у другому читанні, а згодом його підписав Президент.
У період між першим і другим читанням свої застереження до документу надало Міністерство фінансів України, вказавши, що проект ЗУ не містить фінансово-економічного обґрунтування. Надати його, на переконання міністерства, повинен суб'єкт права законодавчої ініціативи. Відсутність прорахунків є порушенням Бюджетного кодексу.
“Згідно із пунктом 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту, прийняття якого призведе до змін показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки)”, - йдеться в експертному висновку Міністерства фінансів до законопроекту №2300.
ІА УНН звернулося до ОПУ із проханням повідомити, чи буде суб'єкт права законодавчої ініціативи, у цьому випадку - Президент, фінансово-економічно обґрунтовувати "спиртовий" закон.
В ОПУ заявили, що 11 грудня документ став законом. І додали, що під час підготовки законопроекту його актуальність та можливий позитивний ефект від реалізації документа визначалися лише на підставі інформації, отриманої із відкритих джерел, у тому числі офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади.
"Відповідні обґрунтування щодо соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту були викладені у пояснювальній записці", - повідомили в ОПУ у відповідь на запит УНН.
Як писав УНН, юристи говорять про ймовірність скасування спиртового закону рішенням КСУ, зокрема, і через порушення процедури його ухвалення.