Бюджетний комітет висловив свої застереження до "спиртового" законопроекту Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У комітеті Верховної Ради України з питань бюджету опрацювали президентський законопроект № 2300 про демонополізацію спиртової галузі, передає УНН із посиланням на висновок комітету, опублікований на сайті Ради.
Так, у комітеті повідомили, що законопроект не містить фінансово-економічного обґрунтування.
"До законопроекту не надано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до норм Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91)", - йдеться у висновку комітету.
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Посилаючись на статті 64 та 66 Бюджетного кодексу України, у комітеті відмітили, що плата за ліцензії на виробництво спирту, право оптової торгівлі спиртом та право експорту спирту зараховуються до загального фонду відповідних місцевих бюджетів. І констатували, що законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету.
"Може призвести до збільшення доходів місцевих бюджетів від плати за ліцензії на виробництво спирту, право оптової торгівлі спиртом і право експорту спирту та до зміни показників доходів бюджету від податків і зборів внаслідок детінізації спиртової галузі залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи", - йдеться у висновку комітету.
Нагадаємо, що Рада ухвалила законопроект №2300 за основу 15 листопада 2019 року. На момент винесення проекту ЗУ до сесійної зали документ не містив висновків чотирьох комітетів ВР - з питань бюджету, з питань регламенту, з питань фінансів, податкової та митної політики, а також аграрного комітету.
Бюджетний комітет надав свій висновок до проекту ЗУ лише 27 листопада. Висновки ще трьох комітетів - досі відсутні, але попри це "слуги народу" готові голосувати документ у другому читанні вже цього тижня.
Як писав УНН, експерти критикують “спиртову” ініціативу Президента, наголошуючи на тому, що руйнування спиртової галузі країни відбувається на догоду великих горілчаних компаній.
Також економісти прогнозують збільшення контрабанди та фальсифікату на ринках алкоголю й спирту, через таку стрімку та непродуману лібералізацію.