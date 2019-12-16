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Офис Президента не будет финансово-экономически обосновывать "спиртовой" закон

Офис Президента не будет финансово-экономически обосновывать "спиртовой" закон

Киев  •  УНН

 • 9093 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Офис Президента Украины не будет предоставлять финансово-экономические обоснования к президентскому ЗУ о демонополизации и продаже активов ГП "Укрспирт". Об этом свидетельствует информация, предоставленная ОПУ в ответ на запрос УНН.

Речь идет о ЗУ №2300, который был подписан Президентом Украины 11 декабря.

Нардепы одобрили документ в первом чтении 15 ноября. Несмотря на то, что проект ЗУ не содержал выводов четырех комитетов ВР - по вопросам бюджета, по вопросам регламента, по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также аграрного комитета.

Бюджетный комитет предоставил свой вывод к проекту ЗУ только 27 ноября. Выводы еще трех комитетов - до сих пор отсутствуют, но несмотря на это "слуги народа" проголосовали документ во втором чтении, а затем его подписал Президент.

В период между первым и вторым чтением свои предостережения к документу предоставило Министерство финансов Украины, указав, что проект ЗУ не содержит финансово-экономического обоснования. Предоставить его, по мнению министерства, должен субъект права законодательной инициативы. Отсутствие расчетов является нарушением Бюджетного кодекса.

"В соответствии с пунктом 1 ст. 27 Бюджетного кодекса Украины к законопроекту, принятие которого приведет к изменениям показателей бюджета, субъект права законодательной инициативы обязан приложить финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты)", - говорится в экспертном заключении Министерства финансов законопроекту №2300.

ИА УНН обратилось к ОПУ с просьбой сообщить, будет ли субъект права законодательной инициативы, в данном случае - Президент, финансово-экономически обосновывать "спиртовой" закон.

В ОПУ заявили, что 11 декабря документ стал законом. И добавили, что при подготовке законопроекта его актуальность и возможный положительный эффект от реализации документа определялись только на основании информации, полученной из открытых источников, в том числе официальных сайтов центральных органов исполнительной власти.

"Соответствующие обоснование социально-экономических и других последствий принятия законопроекта были изложены в пояснительной записке", - сообщили в ОПУ в ответ на запрос УНН.

Как писал УНН, юристы говорят о вероятности отмены спиртового закона решением КСУ в том числе и из-за нарушения процедуры его принятия.

Украинские Национальные Новости

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