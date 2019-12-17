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Блескун утричі знецінив активи "Укрспирту"

Блескун утричі знецінив активи "Укрспирту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В. о директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун, який раніше заявляв про наміри продати активи ДП за 6-7 млрд грн, сьогодні вже ладний зробити це за утричі менші кошти. Про це він заявив в інтерв'ю "Главкому", передає УНН

"Насправді, не думаю, що можна отримати від приватизації 6-7 млрд. Зараз боротьба йде за те, щоб якомога швидше детінізувати ринок і збільшити податкові надходження. Йдеться про абсолютно не порівнювані цифри. Якщо тут ми ще можемо сперечатися, за скільки продамо все це – за 2-3 млрд чи 5-7 млрд грн, то там, у тіні, ми щороку втрачаємо 8-10 млрд грн від ненадходжень до бюджету! Це колосальні втрати для країни.

Тому для України важливо продати за стільки, за скільки вийде. Звичайно, треба намагатись зробити це за максимальну суму. Але наразі, думаю, що 2-2,5 млрд – це та цифра, нижче якої ми не опустимося", - сказав він.

Нагадаємо, що 11 жовтня поточного року Блескун на пресконференції у Кабміні стверджував, що продаж активів ДП "Укрспирт" принесе державі 6-7 млрд грн.

Як писав УНН, плану приватизації "Укрспирту" й досі не розроблено, так само як і немає фінансово-економічних прорахунків цього процесу. 

Українські Національні Новини

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