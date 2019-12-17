Блескун утричі знецінив активи "Укрспирту"

КИЇВ. 17 грудня. УНН. В. о директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун, який раніше заявляв про наміри продати активи ДП за 6-7 млрд грн, сьогодні вже ладний зробити це за утричі менші кошти. Про це він заявив в інтерв'ю "Главкому", передає УНН.