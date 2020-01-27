Эксперт развеял мифы о "спиртовой реформе"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Через полгода - с 1 июля 2020 года - будет введен в действие президентский закон о демонополизации спиртовой отрасли и продаже активов ГП "Укрспирт". Документ вызвал бурные дискуссии среди специалистов отрасли, как только его текст был размещен на сайте ВР. Подавляющее большинство экспертов критиковало проект ЗУ за его несовершенство и преждевременность. Некоторые успокаивали, аргументируя тем, что уничтожение государственной монополии на спирт будет способствовать конкуренции на алкогольном рынке и снижению цен на спиртные напитки. Этот и другие мифы "спиртовой реформы" в УНН комментарии развеял экономический эксперт Олег Пендзин.
Он убежден, что демонополизация спиртовой отрасли не приведет к уменьшению стоимости водки и ликеро-водочных изделий.
"У нас действуют минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, поэтому вряд ли мы в данной ситуации увидим какое-то удешевление. Несмотря на тот факт, что трансферная цена (цена, применяемая при обмене товарами в рамках транснациональных корпораций, совместных предприятий - ред.) на спирт будет не высока", - говорит он.
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Во время демонополизации отрасли выиграют те, кто построят новые спиртзаводы, продолжил Пендзин. И с ними не смогут конкурировать инвесторы старых предприятий "Укрспирта", убежден эксперт.
"Себестоимость спирта, произведенного на новейшем оборудовании, будет значительно ниже, чем себестоимость продукта, изготовленного на устаревших заводах. В строительстве новых заводов заинтересованы владельцы действующих ликероводочных предприятий, крупных фармкомпаний.
Также, я ожидаю, что общий объем производства спирта уменьшится. А второе, наверное, мы будем иметь достаточно специфическую локальную монополию на этом рынке, потому что объем производства спирта, он в действительности будет серьезно зависеть от его фактической себестоимости", - добавил он.
Эксперт считает, что властям вряд ли удастся продать активы "Укрспирта" по ожидаемой цене в 3,5 млрд грн (ранее планировалось выручить 5-7 млрд грн, но впоследствии ожидаемая сумма была снижена вдвое - ред.).
"Эти заводы являются убыточными, они имеют устаревшее оборудование, и могут быть интересны инвесторам только с точки зрения их географического размещения. С точки зрения бизнеса в покупке украинских спиртзаводов вряд ли будут заинтересованы", - резюмировал Пендзин.
Как писал УНН, среди самых надежных отечественных производителей качественной водки сегодня называют такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед "(ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
Также напомним, в "Слуге народа" ранее заявили о ложности решения Зеленского продавать "Укрспирт".