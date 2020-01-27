Эксперт развеял мифы о "спиртовой реформе"

КИЕВ. 27 января. УНН. Через полгода - с 1 июля 2020 года - будет введен в действие президентский закон о демонополизации спиртовой отрасли и продаже активов ГП "Укрспирт". Документ вызвал бурные дискуссии среди специалистов отрасли, как только его текст был размещен на сайте ВР. Подавляющее большинство экспертов критиковало проект ЗУ за его несовершенство и преждевременность. Некоторые успокаивали, аргументируя тем, что уничтожение государственной монополии на спирт будет способствовать конкуренции на алкогольном рынке и снижению цен на спиртные напитки. Этот и другие мифы "спиртовой реформы" в УНН комментарии развеял экономический эксперт Олег Пендзин.