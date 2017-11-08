Експерт розповів, що може змусити виробників зупинити зростання цін на м'ясо

Він зазначив, що зараз на ринку відносно стабільна ситуація: ажіотаж споживачів спав, а виробники змогли адаптуватися під нові умови і навіть трохи знизити ціни на продукцію.

“По-перше, спав спекулятивний момент. По-друге, аграрії, а в більшості випадків це тваринники, виробництво яких носить сезонний характер, а основна частина продажів доводиться на другу половину року, отримали дотації. Дотації від держави дозволили стабілізувати ціну на продукцію і про це неодноразово попереджали експерти на початку дії програми”, - уточнив П.Мороз.

Проте, ситуація залишається досить хиткою, вважає експерт. Якщо виробники почують від влади меседж про скорочення держдопомоги в наступному році, вони тут же рвануть ціну на свою продукцію.

“У проекті бюджету на наступний рік закладено скорочення фінансування програми з надання дотацій. Я нагадаю, що зараз завдяки цим дотаціям виробник повертає 60-70% від сплаченого ним ПДВ. Тобто, він платить в бюджет ПДВ, а йому з цієї суми повертають 60-70%. Якщо в наступному році цю програму скоротять в два рази, то постраждають в першу чергу тваринники, виробники молочної продукції.

Безумовно, і сам передсвятковий сезон буде сприяти зростанню цін. Але якщо виробники зрозуміють, що не дай Бог, ця програма дотацій буде скорочена, то вони одразу будуть змушені підняти ціни. І знову ми зіткнемося з шоком і негативом в суспільстві”, - заявив П.Мороз.

Зупинити цей згубний процес може тільки рішення влади про збереження дотацій хоча б на рівні цього року, але з умовою внесення декількох змін в механізм розподілів, впевнений експерт.

“У випадку, якщо їм дати позитивний меседж в плані того, що уряд прийме рішення про збільшення фінансування, або збереженні фінансування хоча б на рівні цього року, тобто 4 млрд грн, то ніякого стрибка цін не буде. Як мінімум це логічно обгрунтовано з точки зору виробника”, — резюмував П.Мороз.