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Експерт розповів, чому концесія портів настільки популярна в світі

Експерт розповів, чому концесія портів настільки популярна в світі

Київ • УНН

 • 12762 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Концесія портів є найбільш поширеною формою державно-приватного партнерства в світі. Про це в коментарі УНН розповів директор з розвитку "Старк Шиппінг" Андрій Соколов.

"Говорити про поширеність концесії в світі - це все одно, що вести розмову про поширеність договору оренди при зніманні житла. Шляхом укладення договору про концесію був відбудований великий контейнерний термінал у порту Констанца (Румунія), низка портів у Болгарії, Туреччині", - розповів він.

Деякі країни замість концесії пішли шляхом корпоратизації портів, каже експерт. Але в українських реаліях це навряд чи спрацює, вважає Соколов.

"Так зробив Китай, так розвивали порт Гамбурга (Німеччина) - все в кращих традиціях корпоративного управління, рада директорів та інше. Але в Україні приватник без контрольного пакета не піде. У нас це не розвинене, у цьому випадку потрібні інші рішення. Концесія ідеально підходить", - додав він.

Левова частка вітчизняних державних портів перебуває на межі виживання, каже Соколов.

"Все тому, що за роки незалежності і розриву економічних зв'язків колишнього СРСР відбулася зміна структури імпорту і експорту, а також номенклатури вантажів. І багато портів випали з тренда: вони працюють не з тією номенклатурою вантажів, під яку проектувалися.

Це стає критичним для розвитку портів. Йдеться навіть не стільки про розвиток, скільки про збереження порту як такого", - додав він.

З цієї причини концесія українських портів необхідна, вважає Соколов. Та й приватна система контролю завжди ефективніша, ніж державна, додав експерт.

"Світова практика сходиться в тому, що ніяка система контролю не буде такою ефективною, як ноу-хау приватної компанії, яка побудує інфраструктуру, а потім буде змушена її експлуатувати і нести витрати на її утримання протягом тривалого часу в майбутньому. Це стосується будь-яких об'єктів загальної інфраструктури - доріг, мостів, портів. Приватник, розуміючи, що його завдання не тільки побудувати і забути, а ще й нести витрати на утримання, буде будувати об'єкт як для себе. А якщо будує погано - то сам потім за це розплачується", - додав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу в концесію порту "Ольвія" (Миколаїв) на наступному тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.

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