Эксперт рассказал, почему концессия портов так популярна в мире

“Говорить о распространенности концессии в мире — это все равно, как вести разговор о распространенности договора аренды при съеме жилья. Путем заключения договора о концессии был отстроен крупный контейнерный терминал в порту Констанца (Румыния), ряд портов в Болгарии, Турции”, — рассказал он.

Некоторые страны взамен концессии пошли путем корпоратизации портов, говорит эксперт. Но в украинских реалиях это вряд ли сработает, считает Соколов.

“Так сделал Китай, так развивали порт Гамбурга (Германия) — все в лучших традициях корпоративного управления, совет директоров и прочее. Но в Украину частник без контрольного пакета не пойдет. У нас это не развито, в данном случае нужны другие решения. Концессия идеально подходит”, — добавил он.

Львиная доля отечественных государственных портов находится на грани выживания, говорит Соколов.

“Все потому, что за годы независимости и разрыва экономических связей бывшего СССР произошло изменение структуры импорта и экспорта, а также номенклатуры грузов. И многие порты выпали из тренда: они работают не с той номенклатурой грузов, под которую проектировались.

Это становится критичным для развития портов. Речь даже не столько в развитии, сколько в сохранении порта как такового”, — добавил он.

По этой причине концессия украинских портов необходима, считает Соколов. Да и частная система контроля всегда эффективнее, чем государственная, добавил эксперт.

“Мировая практика сходится в том, что никакая система контроля не будет такой эффективной, как ноу-хау частной компании, которая построит инфраструктуру, а потом будет вынуждена ее эксплуатировать и нести расходы на ее содержание в течение длительного времени в будущем. Это касается любых объектов общей инфраструктуры — дорог, мостов, портов. Частник, понимая, что его задача не только построить и забыть, а еще и нести расходы на содержание, будет строить объект как для себя. А если строит плохо — то сам потом за это расплачивается”, — добавил он.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта “Ольвия” (Николаев) на следующей неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.