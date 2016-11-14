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Експерт про результати виборів у Болгарії й Молдові: РФ досі мислить категоріями відбудови

Експерт про результати виборів у Болгарії й Молдові: РФ досі мислить категоріями відбудови

Київ • УНН

 • 9064 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Результати виборів у Болгарії й Молдові свідчить про те, що РФ досі мислить категоріями відбудови. Про таке заявив в ефірі "5 каналу" експерт Української ради з міжнародних відносин Андрій Наджос, передає УНН.

За словами експерта, "очевидно, ми входимо в полосу таких перманентних змін. З ними нам доведеться жити. І ось події щодо виборів, які відбулися у Молдові й Болгарії, вони свідчать про те, що по-перше, РФ, наш сусід, яка оголосила нам війну, забрала частину територій, вона все ще продовжує мислити категоріями відбудови або відновлення розподільчих ліній у Європі. І звичайно, в плани Російської Федерації завжди потрапляють країни, які не мають такого великого досвіду демократії".

А.Наджос нагадав, що Болгарія – найбідніша країна ЄС з середньою зарплатою 470 євро і високим рівнем корупції. За його словами, у ЄС ставили собі амбітне завдання побороти корупцію через громадянське суспільство, через вибори, але Болгарія в подоланні корупції великих успіхів не досягла.

"Відповідно, коли влада не бореться з корупцією, у країні виникають протестні настрої. А пов'язані вони з чим? Якщо влада обіцяла, що ми прийдемо в ЄС, у нас стане менше корупції і збільшиться рівень життя. Прийшли в ЄС, а рівень життя не зростає, тому що корупція. От власне, це те поле, на якому завжди Москва грала і продовжує грати", – пояснив А.Наджос.

Як повідомляв УНН, голова Партії соціалістів І.Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.

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