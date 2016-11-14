Эксперт о результатах выборов в Болгарии и Молдове: РФ до сих пор мыслит категориями восстановления

По словам эксперта, "очевидно, мы входим в полосу таких перманентных изменений. С ними нам придется жить. И вот события по выборам, которые состоялись в Молдове и Болгарии, они свидетельствуют о том, что во-первых, РФ, наш сосед, которая объявила нам войну, забрала часть территорий, она все еще продолжает мыслить категориями восстановления или обновления распределительных линий в Европе. И конечно, в планы Российской Федерации всегда попадают страны, которые не имеют такого большого опыта демократии ".

А.Наджос напомнил, что Болгария - самая бедная страна ЕС со средней зарплатой 470 евро и высоким уровнем коррупции. По его словам, в ЕС ставили себе амбициозную задачу побороть коррупцию через гражданское общество, через выборы, но Болгария в преодолении коррупции больших успехов не достигла.

"Соответственно, когда власть не борется с коррупцией в стране возникают протестные настроения. А связаны они с чем? Если власть обещала, что мы придем в ЕС, у нас станет меньше коррупции и увеличится уровень жизни. Пришли в ЕС, а уровень жизнь не растет, потому что коррупция. Вот собственно, это то поле, на котором всегда Москва играла и продолжает играть ", - пояснил А.Наджос.

Как сообщал УНН, председатель Партии социалистов И.Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.