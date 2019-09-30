Експерт про ініціативу Кабміну: на тестування якості продукції у приватних лабораторіях немає грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У КМУ пропонують залучити приватні лабораторії до процесу тестування продукції на якість. Таким чином хочуть вирішити, зокрема, проблему частих масових отруєнь. Однак, як пояснюють експерти, грошей на це немає, тож результату така ініціатива не дасть. Про це у коментарі УНН розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
“Якщо ми приймемо рішення про допуск приватних лабораторій — практично нічого не зміниться”, - переконаний експерт.
Ба більше, оскільки ціни у приватних лабораторіях набагато вищі, аніж у державних, то тестувати зможемо мінімальну кількість товарів.
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“Давайте з'ясуємо, як усе відбувається: спочатку Держпродспоживслужба повинна вийти на перевірку, відібрати зразки, після чого відправити їх у лабораторію. Далі виникає питання — в яку лабораторію вона буде відправляти (зразки - ред.) - в державну чи в приватну. Так, у Києві та на Київщині зосереджені найкращі лабораторії в Україні, в деяких регіонах, навіть, знайти їх (лабораторії, - ред.) важко. Питання в тому, чи є у Держпродспоживслужби кошти, щоб сплатити навіть за державну лабораторію. Бо ті гроші, які закладені у державний бюджет на наступний рік, за моїми підрахунками, їх вистачить, щоб відібрати 5,5 тис. зразків за середньою ціною державної лабораторії. Приватна ж лабораторія — це десь в 3 рази дорожче. Тоді грошей вистачить лише на 1,5 тис. зразків по всій країні, де продаються мільйони найменувань товарів”, - пояснив експерт.
Саме тому, запропонований КМУ підхід до проблеми низької якості товарів, її не вирішить, переконаний Дорошенко.
“Це добре, лише з точки зору конкуренції, але чи покращить це роботу Держпродспоживслужби? Сумніваюсь”, - резюмував він.
Як писав УНН, на непрозорість закупівель Держпродспоживслужби надійшло вже близько сотні скарг.