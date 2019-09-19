На непрозорість закупівель Держпродспоживслужби надійшло вже близько сотні скарг

КИЇВ. 19 вересня. УНН. З жовтня 2016 року по теперішній час Держпродспоживслужба провела 490 тендерів через систему публічних закупівель ProZorro, отримавши при цьому 90 скарг, на 38 тендерів. Про це свідчать дані порталу Clarity Project, передає УНН.