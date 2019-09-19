На непрозорість закупівель Держпродспоживслужби надійшло вже близько сотні скарг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. З жовтня 2016 року по теперішній час Держпродспоживслужба провела 490 тендерів через систему публічних закупівель ProZorro, отримавши при цьому 90 скарг, на 38 тендерів. Про це свідчать дані порталу Clarity Project, передає УНН.
Через скарги учасників закупівель Держпродспоживслужба скасувала 15 тендерів. Ще 14 тендерів, попри скарги учасників, були проведені та завершені.
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ТОП-10 переможців тендерів Держпродспоживслужби виглядають сьогодні наступним чином:
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- ТОВ "Укрветпромпостач" (контрактів на 978,7 млн грн)
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- ДП "Сумська біологічна фабрика" (51,6 млн грн)
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- ТОВ "Промед Технолоджис" (38,9 млн грн)
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- ТОВ "Меддірект" (34,8 млн грн)
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- Херсонське ДП "Біологічна фабрика" (31,5 млн грн)
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- ТОВ "Укрмедіаснаб" (27,7 млн грн)
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- ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія" (22,9 млн грн)
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- ТОВ "Ветеко" (21,7 млн грн)
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- ТОВ НВФ Укрмедіалаб (20,8 млн грн)
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- ТОВ "Екомедтест" (16,5 млн грн).
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Нагадаємо, як писав УНН, один з тендерних фаворитів Держпродспоживслужби, зокрема ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія" системно завищує ціни, однак все одно отримує держпідряди.
Так, наприклад, у серпні поточного року вказана фірма запропонувала ціну на тест-системи для виявлення бруцельозу, удвічі вищу за пропозицію іншого учасника. Але, попри це, дніпровська компанія була визнана переможцем закупівлі.
Передувало цьому рішенню тендерного комітету недопущення до участі в аукціоні більш економічно вигідної пропозиції з формальних причин.
Так, принаймні, стверджує сторона, що програла, і такої ж думки експерти, які проаналізували тендер. Наразі він вже оскаржений до АМКУ, і його результати можуть бути скасовані 20 вересня.