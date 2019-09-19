На непрозрачность закупок Госпродпотребслужбы поступило уже около сотни жалоб

Из-за жалоб участников закупок Госпродпотребслужба отменила 15 тендеров. Еще 14 тендеров, несмотря на жалобы участников, были проведены и завершены.

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ТОП-10 победителей тендеров Госпродпотребслужбы выглядят сегодня следующим образом:



ООО "Укрветпромпостач" (контрактов на 978,7 млн грн)



ГП "Сумская биологическая фабрика" (51,6 млн грн)



ООО "Промед Технолоджис" (38,9 млн грн)



ООО "Меддирект" (34,8 млн грн)



Херсонское ГП "Биологическая фабрика" (31,5 млн грн)



ООО "Укрмедиаснаб" (27,7 млн грн)



ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания" (22,9 млн грн)



ООО "Ветеко" (21,7 млн грн)



ООО НПФ Укрмедиалаб (20,8 млн грн)



ООО "Экомедтест" (16,5 млн грн).



Напомним, как писал УНН, один из тендерных фаворитов Госпродпотребслужбы, в частности ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания" системно завышает цены, но все равно получает господряды.

Так, например, в августе текущего года указанная фирма предложила цену на тест-системы для выявления бруцеллеза, вдвое выше предложения другого участника. Но, несмотря на это, днепровская компания была признана победителем закупки.

Предшествовало этому решению тендерного комитета недопущение к участию в аукционе более экономически выгодного предложения по формальным причинам.

Так, по крайней мере, утверждает проигравшая сторона, и такого же мнения эксперты, которые проанализировали тендер. Сейчас он уже обжалован в АМКУ, и его результаты могут быть отменены 20 сентября.