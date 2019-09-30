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Эксперт об инициативе Кабмина: на тестирование качества продукции в частных лабораториях нет денег

Киев • УНН

 • 10419 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В КМУ предлагают привлечь частные лаборатории к процессу тестирования продукции на качество. Таким образом хотят решить, в частности, проблему частых массовых отравлений. Однако, как объясняют эксперты, денег на это нет, поэтому результата такая инициатива не даст. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперт об инициативе Кабмина: на тестирование качества продукции в частных лабораториях нет денег

"Если мы примем решение о допуске частных лабораторий - практически ничего не изменится", - убежден эксперт.

Более того, поскольку цены в частных лабораториях гораздо выше, чем в государственных, то тестировать сможем минимальное количество товаров.

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"Давайте выясним, как все происходит: сначала Госпродпотребслужба должна выйти на проверку, отобрать образцы, после чего отправить их в лабораторию. Далее возникает вопрос - в какую лабораторию она будет отправлять (образцы - ред.) - в государственную или в частную. Так, в Киеве и Киевской области сосредоточены лучшие лаборатории в Украине, в некоторых регионах даже найти их (лаборатории - ред.) трудно. Вопрос в том, есть ли у Госпродпотребслужбы средства, чтобы оплатить даже за государственную лабораторию. Ибо деньги, которые заложены в государственном бюджете на следующий год, по моим подсчетам, их хватит, чтобы отобрать 5,5 тыс. образцов по средней цене государственной лаборатории. Частная же лаборатория - это где-то в 3 раза дороже. Тогда денег хватит только на 1,5 тыс. образцов по всей стране, где продаются миллионы наименований товаров", - пояснил эксперт.

Именно поэтому, предложенный КМУ подход к проблеме низкого качества товаров, ее не решит, убежден Дорошенко.

"Это хорошо, только с точки зрения конкуренции, но улучшит ли это работу Госпродпотребслужбы? Сомневаюсь", - резюмировал он.

Как писал УНН, на непрозрачность закупок Госпродпотребслужбы поступило уже около сотни жалоб.

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