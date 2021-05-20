Експерт: "підганяти" суддів у справі шведського гіганта Scania проти української "Журавлини" - це тиснути на них

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“Роками суди на Заході вивчають тони матеріалів, допитують свідків, підозрюваних, враховують численні свідчення: адвокатів, прокурорів. І при цьому встановлений дуже жорсткий апеляційний і касаційний контроль. Для того, щоб не допустити судової помилки, щоб була невідворотність покарання, а невинна людина не була засуджена. Це називається правова держава, де суд може спокійно працювати, витрачати на це стільки часу, скільки потрібно для правового рішення, де на суди не тисне ніхто. Те, що відбувається зараз, коли тиснуть на суд — це неприпустимо. Суд повинен вирішувати справи у спокійній обстановці, зважувати усі абсолютно моменти та нюанси”, — пояснює Журавський.

Деталі

Експерт підкреслює, що будь-які висловлювання, в яких одна зі сторін намагається пришвидшити розгляд своєї справи, нарікаючи на вимушені законні паузи та обґрунтовані перенесення, є однозначним тиском на суддів.

“Це неприпустимо для правової держави. Іде суд — біля суду не повинно бути ніяких плакатів, ніякого тиску на суд. Судді — це теж люди. А вони ж це роблять для того, щоб суд ухвалив неправомірне рішення, поспішне рішення. А поспішне рішення матиме уже погані наслідки: невинна людина та компанія може бути засуджена. Іноземні компанії, які працюють тут у нас, вони на нас дивляться як на тубільців. І західні партнери нас розглядають як тубільців. І все робиться, ймовірно, для того, щоб прийняли неправосудне рішення”, — зауважив Віталій Журавський.

Контекст

Нагадаємо, у 2020 році українська компанія “Журавлина” виграла у суді першої інстанції позов на 123 млн грн компенсації за 2012-2017 роки від Scania Україна. Про першопричини багаторічного конфлікту УНН детально писав раніше. Зі свого боку Scania Україна подала апеляційну скаргу і тепер долю кейсу Scania проти “Журавлини” вирішує Північний апеляційний господарський суд міста Києва.

Додамо, що розгляд судової справи Scania проти “Журавлина” 18 травня було перенесено.

“Пропонується розгляд справи у середу, 26 травня, об 11 годині”, — вказав головуючий суддя Геннадій Коробенко.

Адвокати Scania Україна, які взяли участь в судовому засіданні, пропозицію суду з перенесення розгляду підтримали, але водночас у компанії знову публічно висловили невдоволення таким станом речей. При цьому раніше у Scania вже таврували рішення суду першої інстанції та вимоги компанії “Журавлина” “неправомірними”.