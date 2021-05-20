Эксперт: "подгонять" судей по делу шведского гиганта Scania против украинской "Журавлыны" - это давить на них

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“Годами суды на Западе изучают тоны материалов, допрашивают свидетелей, подозреваемых, учитывают многочисленные свидетельства: адвокатов, прокуроров. И при этом установлен очень жесткий апелляционный и кассационный контроль. Для того, чтобы не допустить судебной ошибки, чтобы была неотвратимость наказания, а невиновный человек не был осужден. Это называется правовое государство, где суд может спокойно работать, тратить на это столько времени, сколько нужно для правового решения, где на суды не давит никто. То, что происходит сейчас, когда давят на суд — это недопустимо. Суд должен решать дела в спокойной обстановке, взвешивать все абсолютно моменты и нюансы”, — объясняет Журавский.

Детали

Эксперт подчеркивает, что любые высказывания, в которых одна из сторон пытается ускорить рассмотрение своего дела, сетуя на вынужденные законные паузы и обоснование переноса, является однозначным давлением на судей.

“Это недопустимо для правового государства. Идет суд — у суда не должно быть никаких плакатов, никакого давления на суд. Судьи — это тоже люди. А они это делают для того, чтобы суд принял неправомерное решение, поспешное решение. А поспешное решение будет уже иметь плохие последствия: невинный человек и компания может быть осуждена. Иностранные компании, которые работают здесь у нас, они на нас смотрят как на туземцев. И западные партнеры нас рассматривают как туземцев. И все делается, вероятно, для того, чтобы приняли неправосудное решение”, — отметил Виталий Журавский.

Контекст

Напомним, в 2020 году украинская компания “Журавлына” выиграла в суде первой инстанции иск на 123 млн грн компенсации за 2012-2017 годы от Scania Украина. О первопричинах многолетнего конфликта УНН подробно писал ранее. Со своей стороны Scania Украина подала апелляционную жалобу и теперь судьбу кейса Scania против “Журавлыны” решает Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева.

Добавим, что рассмотрение судебного дела Scania против “Журавлыны” 18 мая было перенесено.

“Предлагается рассмотрение дела в среду, 26 мая, в 11:00”, — отметил судья Геннадий Коробенко.

Адвокаты Scania Украина, принявшие участие в судебном заседании, предложение суда по переносу рассмотрения поддержали, но одновременно в компании вновь публично выразили недовольство таким положением вещей. При этом ранее в Scania уже клеймили решение суда первой инстанции и требования компании “Журавлына” “неправомерными”.