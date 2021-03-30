Експерт назвав причину низької якості продуктів в Україні

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За безпеку продуктів відповідає Держпродспоживслужба (ДПСС), але вона давно самоусунулася, зазначає експерт.

"У ДПСС кілька функцій. Одна з них - перевірка продуктів на безпеку. ДПСС як не займалася цим, так і не займається. Руху ніякого немає, за останній рік-два нічого не змінилося. Як ситуація була сумна - так і залишилася. А необхідно постійно проводити забір продукції, проводити дослідження, притягувати порушників до відповідальності. У нас частка фальсифікату на продуктовому ринку як була під 50%, так і залишилася. Але в країні все як і раніше добре, і винних немає", - говорить експерт.

За словами Дорошенка, важливу роль в ефективному управлінні галузі відіграють кадри, але цим не може похвалитися керівництво ДПСС.

"Ситуація повторюється - прийшла людина (Владислав Магалецька - ред), яка далека, як і до цього вона була далекою, до всього цього процесу. Завдання виконується? Так. Людей, яких змогли поставити на цю посаду, все влаштовує? Так. Значить все добре. Але ж наявність профільної освіти - вкрай важливий момент. Наприклад, в АМКУ можуть працювати уповноваженими тільки люди з юридичною освітою. Але ДПСС створювалася важко. Можу сказати, що за всі ці роки керівниками ДПСС були люди, перед якими ставилися завдання, які не пов'язані з ефективною роботою самої служби", - сказав Дорошенко.

Доповнення

Після інциденту в херсонському заповіднику "Асканія-Нова", коли з січня не припиняється масова загибель "червонокнижних" птахів від отруєного зерна, експерти підняли питання некомпетентності голови ДПСС Владислави Магалецької, яка зайняла посаду без конкурсу. У відповідь на претензії експертів у ДПСС компетентність Магалецької обгрунтували знанням іноземних мов і навчанням у "престижних" навчальних закладах.