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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 4935 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Эксперт назвал причину низкого качества продуктов в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Доля фальсификата на продуктовом рынке Украины составляет 50%. То есть каждый второй продукт - непригодного качества, рассказывает в комментарии УНН директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Детали

За безопасность продуктов отвечает Госпродпотребслужба (ГППС), но она давно самоустранилась, отмечает эксперт.

"У ГППС несколько функций. Одна из них - проверка продуктов на безопасность. ГППС как не занималась этим, так и не занимается. Движения никакого нет, за последний год-два ничего не изменилось. Как ситуация была печальна - так и осталась. А необходимо постоянно проводить забор продукции, проводить исследования, привлекать нарушителей к ответственности. У нас доля фальсификата на продуктовом рынке как была под 50%, так и осталась. Но в стране все по-прежнему хорошо, и виновных нет", - говорит эксперт.

По словам Дорошенко, важную роль в эффективном управлении области играют кадры, но этим не может похвастаться руководство ГППС.

"Ситуация повторяется - пришел человек (Владислава Магалецкая - ред), который далек, как и до этого он был далек, до всего этого процесса. Задача выполняется? Да. Людей, которых смогли поставить на эту должность, все устраивает? Да. Значит, все хорошо. Но наличие профильного образования - крайне важный момент. Например, в АМКУ могут работать уполномоченными только люди с юридическим образованием. Но ГППС создавалась трудно. Могу сказать, что за все эти годы руководителями ГППС были люди, перед которыми ставились задачи, не связанные с эффективной работой самой службы", - сказал Дорошенко.

Дополнение

После инцидента в херсонском заповеднике "Аскания-Нова", когда с января не прекращается массовая гибель "краснокнижных" птиц от отравленного зерна, эксперты подняли вопрос некомпетентности главы ГППС Владиславы Магалецкой, которая заняла должность без конкурса. В ответ на претензии экспертов в ГППС компетентность Магалецкой обосновали знанием иностранных языков и обучением в "престижных" учебных заведениях.

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