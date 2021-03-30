Эксперт назвал причину низкого качества продуктов в Украине

Детали

За безопасность продуктов отвечает Госпродпотребслужба (ГППС), но она давно самоустранилась, отмечает эксперт.

"У ГППС несколько функций. Одна из них - проверка продуктов на безопасность. ГППС как не занималась этим, так и не занимается. Движения никакого нет, за последний год-два ничего не изменилось. Как ситуация была печальна - так и осталась. А необходимо постоянно проводить забор продукции, проводить исследования, привлекать нарушителей к ответственности. У нас доля фальсификата на продуктовом рынке как была под 50%, так и осталась. Но в стране все по-прежнему хорошо, и виновных нет", - говорит эксперт.

По словам Дорошенко, важную роль в эффективном управлении области играют кадры, но этим не может похвастаться руководство ГППС.

"Ситуация повторяется - пришел человек (Владислава Магалецкая - ред), который далек, как и до этого он был далек, до всего этого процесса. Задача выполняется? Да. Людей, которых смогли поставить на эту должность, все устраивает? Да. Значит, все хорошо. Но наличие профильного образования - крайне важный момент. Например, в АМКУ могут работать уполномоченными только люди с юридическим образованием. Но ГППС создавалась трудно. Могу сказать, что за все эти годы руководителями ГППС были люди, перед которыми ставились задачи, не связанные с эффективной работой самой службы", - сказал Дорошенко.

Дополнение

После инцидента в херсонском заповеднике "Аскания-Нова", когда с января не прекращается массовая гибель "краснокнижных" птиц от отравленного зерна, эксперты подняли вопрос некомпетентности главы ГППС Владиславы Магалецкой, которая заняла должность без конкурса. В ответ на претензии экспертов в ГППС компетентность Магалецкой обосновали знанием иностранных языков и обучением в "престижных" учебных заведениях.