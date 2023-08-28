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Експерт: фінмоніторинг змушує українські банки обирати клієнтів або законність

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українська банківська система намагається працювати виключно у правовому полі та дотримуватися вимог фінансового моніторингу з боку державного регулятора, але «українці хочуть красти і обманювати й щоб їм банки не блокували рахунки». Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив економічний експерт Олександр Охріменко.

Цитата

«В Україні є одна маленька проблема. Банківська система працює виключно по-білому й існує фінмоніторинг, який вимагає, аби банки обслуговували тільки чесних людей, які платять податки, не шахрують, не обманюють. Але українці хочуть красти і обманювати й щоб їм банки не блокували рахунки. Так не можливо», - констатував економіст.

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При цьому, говорячи про рівень української банківської системи, зокрема, про її технологічність, він визнав, що наразі вона краща, ніж у банків Євроспільноти чи, наприклад, ніж у США. Єдині, на думку експерта, хто випереджує українські банки у технологічності – це представники банківської галузі Китаю.

«Проблема європейських банків – у надмірній бюрократизації. Вони, може, й розуміють, що треба відмовитися від старих методів роботи, але вони не розуміють, куди дівати працівників. Тому європейські банки сьогодні просто тонуть у папері. Й дійсно, наші люди, які потрапили у країни ЄС й намагалися відкрити звичайний рахунок та отримати банківську картку, були просто шоковані відсталістю технологій у банках Європі порівняно із Україною», - підкреслив Олександр Охрименко.

Нагадаємо

Економічний експерт Олег Пендзин вважає, що майбутнє української банківської системи полягає у шляху концентрації банківського капіталу та приватизації українських державних банків.

«У нас багато маленьких банків з не дуже потужною системою активів. В Європі навпаки – банків не багато. Там є 10 - 15 банків, наприклад - в тій же Німеччині. Тому, вважаю, що майбутнє української банківської системи – це шлях концентрації банківського капіталу й приватизації українських державних банків», - зазначив експерт в ексклюзивному коментарі УНН 

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