Эксперт: финмониторинг заставляет украинские банки выбирать клиентов или законность

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинская банковская система пытается работать исключительно в правовом поле и соблюдать требования финансового мониторинга со стороны государственного регулятора, но «украинцы хотят воровать и обманывать и чтобы им банки не блокировали счета». Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил экономический эксперт Александр Охрименко.

Цитата

«В Украине есть одна маленькая проблема. Банковская система работает исключительно по-белому и существует финмониторинг, который требует, чтобы банки обслуживали только честных людей, которые платят налоги, не жульничают, не обманывают. Но украинцы хотят воровать и обманывать и чтобы им банки не блокировали счета. Так не возможно», - констатировал экономист.

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При этом, говоря об уровне украинской банковской системы, в частности, о ее технологичности, он признал, что сейчас она лучше, чем у банков Евросообщества или, например, чем в США. Единственные, по мнению эксперта, кто опережает украинские банки в технологичности – это представители банковской отрасли Китая.

«Проблема европейских банков – в чрезмерной бюрократизации. Они, может, и понимают, что надо отказаться от старых методов работы, но они не понимают, куда девать работников. Поэтому европейские банки сегодня просто тонут в бумаге. И действительно, наши люди, которые попали в страны ЕС и пытались открыть обычный счет и получить банковскую карточку, были просто шокированы отсталостью технологий в банках Европы по сравнению с Украиной», - подчеркнул Александр Охрименко.

Напомним

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что будущее украинской банковской системы заключается в пути концентрации банковского капитала и приватизации украинских государственных банков.

«У нас много маленьких банков с не очень мощной системой активов. В Европе наоборот – банков не много. Там есть 10 - 15 банков, например - в той же Германии. Поэтому, считаю, что будущее украинской банковской системы – это путь концентрации банковского капитала и приватизации украинских государственных банков», - отметил эксперт в эксклюзивном комментарии УНН 

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