Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули у сміттєвий бак - відео

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У Києві активісти під виклики "Ганьба!" облили Тараса Чорновола невідомою рідиною з пляшки, зеленкою та кинули у сміттєвий бак. Сталося це після того, як він нещодавно висловив обурення, оприлюднивши пост з фрагментом інтерв'ю керівниці медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі та депутатку Київради Аліну Михайлову, наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла.

Повідомляється, що Чорновіл після цього біля свого будинку очікував співробітників поліції, яких він викликав. Активісти, як повідомляється, розійшлися.

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