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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули у сміттєвий бак - відео

Київ • УНН

 • 1990900 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У Києві облили зеленкою та кинули у сміттєвий бак колишнього народного депутата Тараса Чорновола. Відео поширили у мережі, передає УНН.

Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули у сміттєвий бак - відео

Деталі

У Києві активісти під виклики "Ганьба!" облили Тараса Чорновола невідомою рідиною з пляшки, зеленкою та кинули у сміттєвий бак. Сталося це після того, як він нещодавно висловив обурення, оприлюднивши пост з фрагментом інтерв'ю керівниці медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі та депутатку Київради Аліну Михайлову, наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла.

Повідомляється, що Чорновіл після цього біля свого будинку очікував співробітників поліції, яких він викликав. Активісти, як повідомляється, розійшлися.

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