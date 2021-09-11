Депутатка Київради від "Голосу" назвала ветеранів АТО "купленими" та обурилася роботою журналістів

Після чого депутатка Київської міської ради від партії “Голос” Аліна Михайлова заявила, що ветеранів, які брали участь у роботах з озеленення території біля озера, “хтось купив”, а їхнє видання назвала “помийкою”.

Редакція ASPI news у відповідь заявила, що депутат не може робити такі бездоказові вислови, а адвокати вже готують звернення до голови політсили з вимогою притягнути Михайлову до дисциплінарної відповідальності за порушення депутатської етики.

Редакція також заявляє, що озером Вирлиця 40 років ніхто не опікувався, а нинішній склад міськради зацікавився цим питанням тільки після заяви інвесторів будівництва про благоустрій набережної.

“Там дійсно критична ситуація з екологією через забруднення даної території, але дивно, що лише 10 чоловік, які представляються „місцевими мешканцями“ (вони завжди ходять групою), висловлюють позицію нібито громади Дарниці, а також якісь вуличні страйкери, які до району жодного відношення не мають”, — заявили у редакції.

За інформацією видання, адміністраторка Facebook-групи “Екопарк Вирлиця” Nasty Kyt (справжнє імʼя — Анастасія Гмирянська) на останніх виборах в Київраду була адміністраторкою піар-кампанії Олексія Гриценка, який балотувався від партії свого батька “Громадянська позиція”.

Водночас сам Олексій Гриценко, який представляється “радником міського голови Віталія Кличка з питань екології”, у соціальних мережах не виявляє зацікавленості у закритті сміттєпереробного заводу “Енергія”, який є основним вогнищем забрудненості повітря в Києві.

“Така позиція екоактивістів дивна — з одного боку, вони борються з забудовою озера, а з іншого — не помічають головного чинника його забруднення, та й в цілому екологічну ситуацію навколо заводу „Енергія“ та Дарницької ТЕЦ”, — заявили у редакції.

Редакція ASPI news обіцяє провести журналістське розслідування ситуації навколо озера Вирлиця, а також звернутися до міжнародних організацій з фактами про дії депутатки Київської міськради від партії “Голос” Аліни Михайлової та перевірити інформацію з декількох Інтернет-сайтів про вимагання вищезгаданим Олексієм Гриценком хабаря з забудовника в сумі 500 тисяч доларів.