Депутат Киевсовета от "Голоса" назвала ветеранов АТО "купленными" и возмутилась работой журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В четверг, 9 сентября, журналисты сняли материал из озера Вырлица, где ветераны АТО посадили деревья и объявили о создании Центра реабилитации ветеранов АТО/ООС.
После чего депутат Киевского городского совета от партии “Голос” Алина Михайлова заявила, что ветеранов, участвовавших в работах по озеленению территории возле озера, “кто-то купил”, а их издание назвала “помойкой”.
Редакция ASPI news в ответ заявила, что депутат не может делать такие бездоказательные высказывания, а адвокаты уже готовят обращение к председателю политсилы с требованием привлечь Михайлову к дисциплинарной ответственности за нарушение депутатской этики.
Редакция также заявляет, что озером Вырлица 40 лет никто не занимался, а нынешний состав горсовета заинтересовался этим вопросом только после заявления инвесторов строительства о благоустройстве набережной.
“Там действительно критическая ситуация с экологией из-за загрязнения данной территории, но странно, что только 10 человек, которые представляются „местными жителями“ (они всегда ходят группой), выражают позицию якобы общины Дарницы, а также некоторые уличные страйкера, которые к району никакого отношения не имеют”, — заявили в редакции.
По информации издания, администратор Facebook-группы “Экопарк Вырлица” Nasty Kyt (настоящее имя — Анастасия Гмирянская) на последних выборах в Киевсовет была администратором пиар-кампании Алексея Гриценко, который баллотировался от партии своего отца “Гражданская позиция”.
В то же время сам Алексей Гриценко, который представляется “советником городского головы Виталия Кличко по вопросам экологии”, в социальных сетях не проявляет заинтересованности в закрытии мусороперерабатывающего завода “Энергия”, являющегося основным очагом загрязнения воздуха в Киеве.
“Такая позиция экоактивистов странная — с одной стороны, они борются с застройкой озера, а с другой — не замечают главного фактора его загрязнения, и в целом экологическую ситуацию вокруг завода „Энергия“ и Дарницкой ТЭЦ”, — заявили в редакции.
Редакция ASPI news обещает провести журналистское расследование ситуации вокруг озера Вырлица, а также обратиться к международным организациям с фактами о действиях депутата Киевского горсовета от партии “Голос” Алины Михайловой и проверить информацию из нескольких интернет-сайтов о вымогательстве вышеупомянутым Алексеем Гриценко взятки с застройщика в сумме 500 тысяч долларов.