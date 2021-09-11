Депутат Киевсовета от "Голоса" назвала ветеранов АТО "купленными" и возмутилась работой журналистов

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114177 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127136 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111014 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109669 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138401 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121777 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161584 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143261 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179636 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172991 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 31075 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 43572 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 48106 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 79349 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 38296 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127133 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138397 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304302 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271113 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114174 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121264 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161584 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118900 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118482 просмотра
Актуальное
Депутат Киевсовета от "Голоса" назвала ветеранов АТО "купленными" и возмутилась работой журналистов

Депутат Киевсовета от "Голоса" назвала ветеранов АТО "купленными" и возмутилась работой журналистов

Киев  •  УНН

 • 155726 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В четверг, 9 сентября, журналисты сняли материал из озера Вырлица, где ветераны АТО посадили деревья и объявили о создании Центра реабилитации ветеранов АТО/ООС.

После чего депутат Киевского городского совета от партии “Голос” Алина Михайлова заявила, что ветеранов, участвовавших в работах по озеленению территории возле озера, “кто-то купил”, а их издание назвала “помойкой”.

Редакция ASPI news в ответ заявила, что депутат не может делать такие бездоказательные высказывания, а адвокаты уже готовят обращение к председателю политсилы с требованием привлечь Михайлову к дисциплинарной ответственности за нарушение депутатской этики.

Редакция также заявляет, что озером Вырлица 40 лет никто не занимался, а нынешний состав горсовета заинтересовался этим вопросом только после заявления инвесторов строительства о благоустройстве набережной.

“Там действительно критическая ситуация с экологией из-за загрязнения данной территории, но странно, что только 10 человек, которые представляются „местными жителями“ (они всегда ходят группой), выражают позицию якобы общины Дарницы, а также некоторые уличные страйкера, которые к району никакого отношения не имеют”, — заявили в редакции.

По информации издания, администратор Facebook-группы “Экопарк Вырлица” Nasty Kyt (настоящее имя — Анастасия Гмирянская) на последних выборах в Киевсовет была администратором пиар-кампании Алексея Гриценко, который баллотировался от партии своего отца “Гражданская позиция”.

В то же время сам Алексей Гриценко, который представляется “советником городского головы Виталия Кличко по вопросам экологии”, в социальных сетях не проявляет заинтересованности в закрытии мусороперерабатывающего завода “Энергия”, являющегося основным очагом загрязнения воздуха в Киеве.

“Такая позиция экоактивистов странная — с одной стороны, они борются с застройкой озера, а с другой — не замечают главного фактора его загрязнения, и в целом экологическую ситуацию вокруг завода „Энергия“ и Дарницкой ТЭЦ”, — заявили в редакции.

Редакция ASPI news обещает провести журналистское расследование ситуации вокруг озера Вырлица, а также обратиться к международным организациям с фактами о действиях депутата Киевского горсовета от партии “Голос” Алины Михайловой и проверить информацию из нескольких интернет-сайтов о вымогательстве вышеупомянутым Алексеем Гриценко взятки с застройщика в сумме 500 тысяч долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы