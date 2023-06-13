Экс-нардепа Тараса Черновола облили зеленкой и бросили в мусорный бак - видео

Детали

В Киеве активисты под вызовы "Позор!" облили Тараса Чорновила неизвестной жидкостью из бутылки, зеленкой и бросили в мусорный бак. Произошло это после того, как он недавно выразил возмущение, обнародовав пост с фрагментом интервью руководительницы медицинской службы механизированного батальона Вовки Да Винчи и депутата Киевсовета Алину Михайлову, невесту погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло.

Сообщается, что Чорновил после этого возле своего дома ожидал сотрудников полиции, которых он вызвал. Активисты, как сообщается, разошлись.

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