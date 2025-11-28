Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло народного депутата України VIII скликання і призначив йому покарання в 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Деталі

В САП не вказали імені екснардепа, але з її деталей справи зрозуміло, що мова про Аркадія Корнацького.

28 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці - йдеться у повідомленні.

Суд визнав колишнього нардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо

15 жовтня до суду було направлено обвинувальний акт щодо екснардепа Аркадія Корнацького. Його підозрювали у незаконному отриманні майже 937 тис. грн компенсації за оренду готельного номера в Києві, приховавши наявність власного житла.