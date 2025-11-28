Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

$42.190.11
08:06 • 7028 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 11014 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 11822 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 11536 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 10327 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 28235 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 26249 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
27 листопада, 15:25 • 41570 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
27 листопада, 14:27 • 46156 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 23321 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиціVideo27 листопада, 23:31 • 10366 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57 • 14669 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 14189 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 9420 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 5452 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 30426 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 37735 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 9670 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 32966 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 53676 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 86778 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 102059 перегляди
Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

Київ • УНН

 • 126 перегляди

ВАКС визнав екснардепа винним у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло. Йому призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло народного депутата України VIII скликання і призначив йому покарання в 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Деталі

В САП не вказали імені екснардепа, але з її деталей справи зрозуміло, що мова про Аркадія Корнацького.

28 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці

- йдеться у повідомленні.

Суд визнав колишнього нардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо

15 жовтня до суду було направлено обвинувальний акт щодо екснардепа Аркадія Корнацького. Його підозрювали у незаконному отриманні майже 937 тис. грн компенсації за оренду готельного номера в Києві, приховавши наявність власного житла.

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура