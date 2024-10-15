Незаконна компенсація за житло: екснардеп Корнацький постане перед судом
Київ • УНН
До суду направлено обвинувальний акт щодо екснардепа Аркадія Корнацького. Його підозрюють у незаконному отриманні майже 937 тис. грн компенсації за оренду готельного номера в Києві, приховавши наявність власного житла.
До суду направлено обвинувальний акт щодо екснардепа Аркадія Корнацького, якого підозрюють у незаконному отриманні майже 937 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці, передає УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про екснардепа Аркадія Корнацького.
"15 жовтня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням народного депутата України VIII скликання у незаконному отриманні майже 937 тис. гривень компенсації за оренду готельного номеру у столиці", - йдеться в повідомленні САП.
Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що депутат з 2014 по 2019 рік одержав із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці, приховавши факт наявності власного житла у Києві.
Як наслідок депутат за указаний період незаконно отримав 936 690 грн.
Дії ексдепутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
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