Незаконная компенсация за жилье: экс-нардеп Корнацкий предстанет перед судом
Киев • УНН
В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-нардепа Аркадия Корнацкого. Его подозревают в незаконном получении почти 937 тыс. грн компенсации за аренду гостиничного номера в Киеве, скрыв наличие собственного жилья.
В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-нардепа Аркадия Корнацкого, которого подозревают в незаконном получении почти 937 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в столице, передает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников речь об экс-нардепе Аркадии Корнацком.
"15 октября 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в незаконном получении почти 937 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в столице", - говорится в сообщении САП.
Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что депутат с 2014 по 2019 год получил из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за проживание в гостиничном номере, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственных помещений в столице, скрыв факт наличия собственного жилья в Киеве.
Как следствие депутат за указанный период незаконно получил 936 690 грн.
Действия экс-депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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