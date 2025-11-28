$42.190.11
Экс-нардеп Корнацкий получил 3,5 года тюрьмы за незаконную компенсацию за жилье в более чем 900 тыс. грн

Киев • УНН

 • 96 просмотра

ВАКС признал экс-нардепа виновным в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за жилье. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Экс-нардеп Корнацкий получил 3,5 года тюрьмы за незаконную компенсацию за жилье в более чем 900 тыс. грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за жилье народного депутата Украины VIII созыва и назначил ему наказание в 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Детали

В САП не указали имени экс-нардепа, но из ее деталей дела понятно, что речь идет об Аркадии Корнацком.

28 ноября 2025 года Высший антикоррупционный суд огласил приговор, которым народный депутат Украины VIII созыва признан виновным в незаконном получении почти 914 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в столице

- говорится в сообщении.

Суд признал бывшего нардепа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года, со штрафом в размере 8,5 тыс. гривен.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним

15 октября в суд был направлен обвинительный акт в отношении экс-нардепа Аркадия Корнацкого. Его подозревали в незаконном получении почти 937 тыс. грн компенсации за аренду гостиничного номера в Киеве, скрыв наличие собственного жилья.

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура