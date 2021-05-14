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Екснардеп Барна обзивався і побився зі “слугою” у прямому ефірі

Київ • УНН

 • 60442 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Колишній народний депутат Олег Барна побився з нардепом від “Слуги народу” Дмитром Соломчуком у прямому ефірі під час ток-шоу, передає УНН.

Екснардеп Барна обзивався і побився зі “слугою” у прямому ефірі

Деталі

Так, бійка сталася під час ток-шоу “Політика без правил” у четвер, 13 травня, темою якого був ринок землі. Усе почалося зі словесного конфлікту. Барна грубо звернувся до Соломчука, сказавши: “Не поводьтесь як бидло зелене”.

У результаті екснардеп Барна раптово накинувся на “слугу”. Соломчук також піднявся, але Барна повалив його на крісло.

Ведучі телеканалу почали розбороняти гостей, закликаючи прийти на допомогу оператора.

Окрім того, під відео телеканалу з інциденту повідомили, що коли учасників сутички відтягли в різні боки, депутат від “Слуги народу” відмовився продовжувати участь в ефірі та нібито викликав на телеканал співробітників поліції.

Додамо, Барна і раніше був учасником схожих конфліктів.

Доповнення

В Україні є вже історія бійок як у Верховній Раді, так і у місцевих радах. У парламенті нинішнього скликання вже було кілька бійок - у тому числі з представниками монобільшості. Так, відомі з них - у грудні 2019 року, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, у лютому 2020 року - у сесійній залі. А нещодавно у Херсоні на сесії обласної ради виникла сутичка між депутатами. Один хотів почепити на іншого плакат “пособник окупанта”.

Також раніше у столичному ресторані сталася бійка між нардепом Кивою та його знайомим.

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