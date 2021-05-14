Экс-нардеп Барна обзывался и подрался со "слугой" в прямом эфире
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Бывший народный депутат Олег Барна подрался с нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком в прямом эфире во время ток-шоу, передает УНН.
Детали
Так, драка произошла во время ток-шоу "Политика без правил" в четверг, 13 мая, темой которого был рынок земли. Все началось со словесного конфликта. Барна грубо обратился к Соломчуку, сказав: "Не обращайтесь как быдло зеленое".
В результате экс-нардеп Барна внезапно набросился на "слугу". Соломчук также поднялся, но Барна повалил его на кресло.
Ведущие телеканала начали разнимать гостей, призывая прийти на помощь оператора.
Кроме того, под видео телеканала с инцидента сообщили, что когда участников стычки оттащили в разные стороны, депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и якобы вызвал на телеканал сотрудников полиции.
Добавим, Барна и прежде был участником подобных конфликтов.
Дополнение
В Украине есть уже история драк как в Верховной Раде, так и в местных советах. В парламенте нынешнего созыва уже было несколько драк - в том числе с представителями монобольшинства. Так, известные из них - в декабре 2019 года, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, в феврале 2020 года - в сессионном зале. А недавно в Херсоне на сессии областного совета возникла стычка между депутатами. Один хотел повесить на другого плакат "пособник оккупантов".
Также ранее в столичном ресторане произошла драка между нардепом Кивой и его знакомым.