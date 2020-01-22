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У столичному ресторані сталася бійка між нардепом Кивою та його знайомим

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. В Києві у ресторані між народним депутатом та його знайомим виник конфлікт у результаті якого виникла короткотривала бійка. Нардепу було надано медичну допомогу без госпіталізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У столичному ресторані сталася бійка між нардепом Кивою та його знайомим

“До поліції звернувся народний депутат із заявою про отримання тілесних ушкоджень. На місце події виїхали екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. За попередньою інформацією, у ресторані між заявником та його знайомим стався словесний конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка. Нардепу надано медичну допомогу без госпіталізації”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення місцезнаходження іншого учасника інциденту, котрий із місця події поїхав автомобілем.

“Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події”, - зазначається в повідомленні.

За попередньою інформацією, мова йде про народного депутата від опозиційної платформи "За життя" Іллю Киву.

Нагадаємо, поліція в Києві ввела план “Перехоплення” через напад на людину — ймовірно народного депутата.

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